Во вторник, 21 октября, в Украине идет 1336-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 21 октября

10.55 В одном из ТЦ Киева неизвестные в гражданской одежде задерживали мужчину, пишут столичные телеграм-каналы. Полиции поблизости не видно. В итоге мужчина смог убежать.

10.52 Блэкаут в Чернигове и области затягивается, потому что российские дроны не дают провести ремонт, заявляет Минэнерго.

БпЛА постоянно наносят удары и кружат над поврежденными объектами, не давая аварийным бригадам энергетиков начать работу.

10.46 Последствия ночного обстрела Корабельного района Херсона "Шахедами" показала городская администрация.

Повреждены жилые дома, образовательное учреждение и хозяйственные постройки. Трое раненых.

Напомним, ранее РФ била КАБ по мосту, ведущему в этот район.

10.11 В Украине сегодня второй день подряд будут отключать свет по графикам для промышленности - с 16:00 до 20:00, сообщает "Укрэнерго".

Для бытовых потребителей ограничений нет, но полностью обесточен Чернигов.

9.30 Битва за Покровск "приближается к своей последней фазе", пишет военный обозреватель Bild Юлиан Репке, комментируя видео с ударами по российским войскам в центре города.

"Украина в настоящее время бомбардирует российских солдат в центре Покровска с помощью дронов-камикадзе. Это свидетельствует о том, что после 14 месяцев сражение за город приближается к своей последней фазе. Остается неизменным одно: Киев может замедлить продвижение российских войск, но остановить их не может", - пишет Репке.

ВСУ заявляли об уничтожении российских войск, проникших в центр города. В то же время украинские военные писали, что бои там продолжаются.

8.42 Ночной прилёт КАБ по Харькову.

8.35 Войска РФ пошли на штурм в Запорожской области и прорвались в Малую Токмачку - село на подступах к городу Орехов.

Об этом сообщают украинские и российские военные паблики.

Deep State пишет, что атака произошла по линии от Нестерянки до Малой Токмачки (на карте). Россияне пошли на штурм, используя бронетехнику и мотоциклы, высадив пехоту, которая вошла в Малую Токмачку и остаётся там до сих пор.

DS заявляет, что саму технику ВСУ подбили. Но весь инцидент называет "громким звоночком" для командования.

Российские паблики пишут, что их войска контролируют большую часть Малой Токмачки, но за нее ещё идут бои - ВСУ наносят удары дронами и "Хаймарсами". По данным россиян, прорыв удалось осуществить благодаря созданию "бронекулака", защищённого от дронов системами РЭБ.

Напомним, этот участок был направлением главного удара неудавшегося украинского наступления летом 2023 года.

Орехов является одним из ключевых укрепрайонов ВСУ в Запорожской области. Из него идёт прямая трасса на Запорожье.

7.54 Чернигов полностью обесточен, заявил местный водоканал.

Сейчас включить воду пытаются от альтернативных источников питания, но и в этом случае обещают подавать ее только на уровень первых этажей.

Воду предлагают набирать из водопроводных колонок, а также обещают организовать ее подвоз.

7.35 Россия нанесла удар по Харькову управляемыми авиабомбами, сообщил мэр Игорь Терехов.

Пострадали девять человек, среди них есть женщина в тяжелом состоянии.

Повреждены не менее 15 частных домов. Под обстрел попали Индустриальный и Немышлянский районы города.

7.30 Армия РФ продвинулась в районах Малиновки и Полтавки на востоке Запорожской области, а также Калиновского на юго-востоке Днепропетровской области, сообщает Deep State.