В пятницу, 17 октября, военный обозреватель Bild заявил, что россияне уже вошли в центр Покровска, а их дроны берут в плен украинских военных. "Ну, вот и все, к сожалению", - написал Юлиан Рёпке и опубликовал кадр из видео, где солдаты ВСУ стоят на коленях, сдаваясь в плен.

Украинский боец с позывным "Мучной" сообщает, что бои идут в западной части города (присутствие россиян ближе к западной части отметил на своей карте и Рёпке).

По его словам, если россияне смогут нарастить темп и число наступательных действий, "есть риск, что город сожмётся в ловушку и превратится в зачистку в плотной застройке".

Судя по сведениям военных пабликов, ключевые атаки сейчас разворачиваются вокруг промзоны на северо-западе Покровска. "Если этот объект падёт - город фактически утратит свой стержень, превратится в обломок, по которому будет трудно даже передвигаться", - пишет "Мучной".

Российские паблики пишут о присутствии своих войск в районе Первомайка и у железнодорожной станции, а также в соседнем поселке Дурняк. Также отдельные группы россиян просачиваются в центр города, но речь не идет о контроле территорий. Скорее это чересполосица из украинских и российских позиций, которые превратили западную часть города в большую "серую зону".

Впрочем, украинский военный паблик Deep State рисует крайне ограниченный размер "серой зоны" - хотя другие источники считают, что она уже гораздо больше.

Отдельная проблема для ВСУ - российские беспилотники.

"Над городом постоянно висят вражеские дроны, которые работают круглосуточно — не дают ни укрыться, ни перевести дыхание. Артиллерия добивает остатки укрытий, и гражданская часть Покровска постепенно стирается с карты, превращаясь в серый призрак, где тишину разрывают лишь взрывы", - добавляет "Мучной".

Кроме того, отдельные российские паблики сообщают о продвижении к Гришино - населенному пункту к северо-западу от Покровска, чем который идет основной маршрут снабжения города.

Волонтер Лилия Беляк со ссылкой на медика 59-й бригады ВСУ пишет, что из-за ударов дронов по машинам раненые ждут эвакуации по четыре дня и более.

"Стало значительно труднее работать из-за количества волоконно-оптических дронов. Часто одна эвакуационная машина не успевает совершить и пяти выездов. Россияне устанавливают на дорогах оптоволоконный дрон, наблюдают, в каком направлении мы едем и когда возвращаемся, поднимают его и поражают нашу технику. А вслед за тем дроном, который лежал на дороге, успевают запустить ещё несколько", - пишет Беляк со слов медика.

"Из-за отсутствия бронированного транспорта, защищённого антидроновыми конструкциями или хотя бы средствами РЭБ, эвакуация на Покровском направлении почти невозможна. Более того, нередко в подразделениях эвакуационный транспорт отсутствует вовсе", - добавляет волонтер.

Какие дальнейшие перспективы развития событий в городе?

Ситуация для ВСУ угрожающая, поскольку уже полным ходом идут городские бои. Причем в наиболее опасной для украинской обороны западной части, через которую было удобнее всего снабжать Покровск. Кроме того, логистику ВСУ на всех направления выбивают российские беспилотники.

С другой стороны, как признают и с российской стороны, прочного закрепления в городе у РФ пока нет, поскольку войска входят в Покровск посредством тактики "просачивания" мелкими группами, укрываясь от ударов дронов.

Аналогичную ситуацию мы сейчас наблюдаем в Купянске, где россияне уже замечены по всему городу - но и украинские позиции там сохраняются, из-за чего городские бои приобретают затяжной характер.

Что в Покровске, что в Купянске основных предпосылок для этого две.

Первая - оба города не окружены настолько, чтобы ВСУ не могли проводить там ротации и подвозить боезапас (хотя это и сопряжено с большими потерями). Вторая - Киев, судя по всему, принял политическое решение удерживать эти города, невзирая на "дорогую" логистику, чтобы не дать РФ заявить об их захвате.

Правда, исходя из прежнего опыта, после этой стадии боев города обычно захватывались РФ, о чем уже открыто говорят в Украине.