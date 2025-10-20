ВСУ заявили о проникновении российских войск в центр Покровска Донецкой области, о чём ранее уже сообщали СМИ.

О ситуации в городе сказано в публикации в Фейсбуке 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В посте подразделения говорится, что группа российских военных дошла до железнодорожного вокзала, где, как утверждается, была уничтожена в одном из зданий. При этом в корпусе отметили, что обстановка вокруг Покровска остается напряжённой: россияне продолжают попытки проникнуть в город с разных направлений.

Корпус также утверждает, что войска РФ убили несколько гражданских лиц в районе вокзала.

Ранее о гибели гражданских писали и украинские волонтёры, тоже обвиняя в этом армию РФ.

Неделю назад украинский военный утверждал, что ситуация с обороной Покровска приближается к критической.

Война в Украине идет 1335-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 20 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне назначенный РФ "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские войска контролируют промышленную зону Херсона на левом берегу Днепра, а также дачные посёлки на островах в низовьях реки. В Украине эту информацию не подтверждали. На картах военного обозревателя Deep State весь Херсон находится под контролем ВСУ.

