Сальдо заявил, что войска РФ контролируют промзону Херсона на левом берегу Днепра. Украина не подтверждает
Назначенный Кремлём "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские войска контролируют промышленную зону Херсона на левом берегу Днепра, а также дачные посёлки на островах в низовьях реки.
Его слова передают российские СМИ и военные паблики.
По словам Сальдо, обстановка вокруг областного центра "позволяет говорить" о начавшихся боях за Херсон.
"Несколько частей Херсона находятся и на левом берегу, поэтому мы часть Херсона контролируем. Да, это промышленная часть, но она есть и находится под контролем наших вооруженных сил. На островах, расположенных в низовьях Днепра, от Херсона и ниже, к Чёрному морю, достаточно большое количество дачных посёлков. Они тоже все находятся под контролем Вооруженных сил [РФ]", – заявил Сальдо.
В Украине эту информацию не подтверждали. На картах военного обозревателя Deep State весь Херсон находится под контролем ВСУ.
О том, что россияне могут снова попытаться захватить Херсон и сейчас пытаются "изолировать" огнём ближайший к берегу район, сообщалось ещё с лета.
Противник также не прекращает массированные удары по трассе, ведущей в Херсон из Николаева.
Ранее в ВСУ сообщили, что войска РФ пытаются создать "полосу смерти" вдоль реки Днепр в Херсонской и Запорожской областях.