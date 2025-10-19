Назначенный Кремлём "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские войска контролируют промышленную зону Херсона на левом берегу Днепра, а также дачные посёлки на островах в низовьях реки.

Его слова передают российские СМИ и военные паблики.

По словам Сальдо, обстановка вокруг областного центра "позволяет говорить" о начавшихся боях за Херсон.

"Несколько частей Херсона находятся и на левом берегу, поэтому мы часть Херсона контролируем. Да, это промышленная часть, но она есть и находится под контролем наших вооруженных сил. На островах, расположенных в низовьях Днепра, от Херсона и ниже, к Чёрному морю, достаточно большое количество дачных посёлков. Они тоже все находятся под контролем Вооруженных сил [РФ]", – заявил Сальдо.

В Украине эту информацию не подтверждали. На картах военного обозревателя Deep State весь Херсон находится под контролем ВСУ.

О том, что россияне могут снова попытаться захватить Херсон и сейчас пытаются "изолировать" огнём ближайший к берегу район, сообщалось ещё с лета.

Противник также не прекращает массированные удары по трассе, ведущей в Херсон из Николаева.

Ранее в ВСУ сообщили, что войска РФ пытаются создать "полосу смерти" вдоль реки Днепр в Херсонской и Запорожской областях.