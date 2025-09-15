Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в Минске с назначенным РФ "главой" Херсонской области Владимиром Сальдо.

Об этом сообщают российские и белорусские издания.

Сальдо после встречи с белорусским президентом заявил, что речь шла о "перспективах восстановления Херсонской области". По его словам, "Херсонская область заинтересована в белорусских удобрениях и сельхозтехнике".

Эту встречу прокомментировало украинское Министерство иностранных дел, назвав ее "очередным проявлением… грубого пренебрежения суверенитетом и территориальной целостностью Украины" со стороны Лукашенко.

Также МИД назвал "позорным" тот факт, что белорусский президент назвал подконтрольную РФ часть Херсонской области "новым регионом России" и подтвердил готовность Беларуси торговать с ним.

"Вызывает особое удивление бред Александра Лукашенко о том, что он "советский человек", для которого Украина и Херсонская область "также его земля". Напоминаем, что СССР уже более трех десятилетий как на мусорнике истории. Туда же рано или поздно отправятся и оба ностальгирующих непризнанных деятеля, встречавшихся сегодня в Минске", – заявляет МИД Украины.

В МИД добавили, что "Украина готова ответить на действия Беларуси. В частности - путем новых санкций и усиления ее международной изоляции".

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп снял санкции с белорусской авиакомпании "Белавия".

Западные издания писали, что снятие американских санкций с "Белавиа" позволит РФ решить огромную проблему поставок импортных запчастей. Теперь россияне смогут закупать через "Белавиа" детали для "Боингов" российских авиакомпаний.