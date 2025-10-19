Вчера многие СМИ написали, что президент РФ Владимир Путин готов обменять захваченные Россией территории Запорожской и Херсонской областей на вывод ВСУ из Донецкой области.

Такой вывод они сделали из статьи Washington Post, которая, со ссылкой на источники, сообщала подробности разговора главы Кремля и президента США Дональда Трампа в этот четверг.

Однако однозначно такого вывода из цитаты WP сделать нельзя.

"Во время разговора между Трампом и Путиным российский лидер заявил, что готов отказаться от части территорий двух других регионов Украины, которые он частично захватил - Запорожской и Херсонской областей - в обмен на полный контроль над Донецком, сообщили источники", - пишет газета.

Как видим, в цитате не уточняется, от какой именно части Запорожской и Херсонской области готов отказаться Путин - контролируемой Россией или Украиной (напомним - передача России всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей провозглашается Москвой ещё с прошлого года в качестве условия прекращения огня).

Но, по логике речь идет, вероятно, о подконтрольной Киеву части - поскольку это было предложением российского президента еще на Аляске. Там он, по данным СМИ, заявил Трампу о готовности отказаться от требований передачи всей территории Запорожской и Херсонской областей, но оставил требование передачи всей территории Донецкой области.

Напомним, западные СМИ писали, что после встречи с Зеленским у Трампа сложилось впечатление, что в Украине не хотят мира и стремятся к эскалации.

Дальнейшие сценарии после переговоров Трампа с Путиным, а затем с Зеленским, мы анализировали в отдельном материале.