СМИ пишут, что Путин готов отказаться от Запорожской и Херсонской областей в обмен на получение Донецкой
Вчера многие СМИ написали, что президент РФ Владимир Путин готов обменять захваченные Россией территории Запорожской и Херсонской областей на вывод ВСУ из Донецкой области.
Такой вывод они сделали из статьи Washington Post, которая, со ссылкой на источники, сообщала подробности разговора главы Кремля и президента США Дональда Трампа в этот четверг.
Однако однозначно такого вывода из цитаты WP сделать нельзя.
"Во время разговора между Трампом и Путиным российский лидер заявил, что готов отказаться от части территорий двух других регионов Украины, которые он частично захватил - Запорожской и Херсонской областей - в обмен на полный контроль над Донецком, сообщили источники", - пишет газета.
Как видим, в цитате не уточняется, от какой именно части Запорожской и Херсонской области готов отказаться Путин - контролируемой Россией или Украиной (напомним - передача России всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей провозглашается Москвой ещё с прошлого года в качестве условия прекращения огня).
Но, по логике речь идет, вероятно, о подконтрольной Киеву части - поскольку это было предложением российского президента еще на Аляске. Там он, по данным СМИ, заявил Трампу о готовности отказаться от требований передачи всей территории Запорожской и Херсонской областей, но оставил требование передачи всей территории Донецкой области.
Напомним, западные СМИ писали, что после встречи с Зеленским у Трампа сложилось впечатление, что в Украине не хотят мира и стремятся к эскалации.
Дальнейшие сценарии после переговоров Трампа с Путиным, а затем с Зеленским, мы анализировали в отдельном материале.