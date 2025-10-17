Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с российским главой Владимиром Путиным "в любой точке мира", но не на территории России или Беларуси.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Axios.

По его словам, Зеленский проинформировал об этом президента США Дональда Трампа во время одного из последних телефонных разговоров.

"Я думаю, что нам нужны решения, которые помогут изменить отношение Путина к тому, что он находится в сильной позиции. Он должен понять, что с президентом Трампом невозможно играть в игры", - сказал Ермак.

Напомним, в начале сентября на пресс-конференции по итогам визита в Китай Путин заявил, что готов пригласить Зеленского в Москву, если он готов к встрече.

Ранее мы писали, что глава Белого дома обсудит сегодня с Владимиром Зеленским возможность встречи с Путиным.

Накануне Трамп также созвонился с Путиным и договорился о второй встрече.

