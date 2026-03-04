Президент РФ Владимир Путин поручит российскому правительству проработать возможность "прямо сейчас" прекратить поставки газа на европейский рынок.

Об этом Путин заявил в интервью кремлевскому журналисту Павлу Зарубину.

"Может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на рынки, которые открываются, и там закрепиться? Тут тоже нет никакой политической подоплеки. Если нам все равно через месяц закроют или через два. Не лучше ли самим сейчас прекратить? Но это не решение, это мысли вслух. Я поручу правительству, чтобы оно с нашими компаниями проработало этот вопрос", – сказал президент РФ.

Напомним, Совет ЕС утвердил полный запрет импорта российского СПГ (сжиженный природный газ) с начала 2027-го и трубопроводного газа из России с 30 сентября того же года, однако с началом войны в Иране в Европе стали заявлять о возможности пересмотра этого решения в связи с возникшим газовым кризисом.

Как уже сообщалось, мировой поставщик сжиженного газа №1 Катар заявил о прекращении добычи газа без объявления срока ее возобновления.

Западная пресса писала, что в газовых хранилищах европейских стран запасов голубого топлива сейчас гораздо меньше, чем в предыдущие годы: к февралю общий уровень их заполнения снизился на 40%. Это самый маленький показатель в этот период года со времен 2022-го.

