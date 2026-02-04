В газовых хранилищах европейских стран запасов голубого топлива сейчас гораздо меньше, чем в предыдущие годы: к февралю общий уровень их заполнения снизился на 40%. Это самый маленький показатель в этот период года со времен 2022-го.

Об этом со ссылкой на данные Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры сообщает немецкая газета Deutsche Welle.

В Германии уровень заполненности хранилищ ниже среднего по ЕС - 32%. Немецкая оппозиция обвиняет в этом правительство.

"Правительство не занялось проблемой всерьез - просто понадеялось, что всё как-нибудь обойдется, но теперь у нас обычная холодная зима - и хранилища почти пустые: уже на следующей неделе уровень заполненности газохранилищ упадет ниже 30%. Нам нужны новые правила, чтобы к следующей зиме хранилища были хорошо заполнены. Закачка газа начинается весной, поэтому правительство должно действовать", - заявил депутат бундестага от оппозиционной партии "Союз-90"/"зеленые" Михаэль Кельнер .

По словам экспертов, сокращение запасов вынудит ФРГ увеличить закупки сжиженного природного газа, что может вызвать рост цен. Хотя цены на газ на европейской бирже TTF сейчас умеренные - ниже 35 евро за мегаватт-час, что почти на 10 евро меньше, чем год назад.

При этом в ЕС действуют обязательные требования по заполненности газохранилищ: около 90% к началу отопительного сезона. Но этот показатель постепенно теряет прежнее значение на фоне роста предложения СПГ.

По данным СМИ, Берлин хочет добиться отмены общеевропейских требований к запасам газа после 2027 года, поскольку необходимость закачивать голубое топливо в хранилища летом разгоняет цены, не принося существенной пользы.

Между тем с 25 апреля Европейский Союз запрещает краткосрочные контракты на поставку российского сжиженного газа.

А в конце января Евросоюз утвердил полный запрет на импорт газа из России к концу 2027 года.