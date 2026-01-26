Министры 27 стран - членов Европейского Союза утвердили закон, который юридически обязывает блок полностью разорвать энергетические связи с Россией к концу 2027 года и перестать импортировать российский газ. Словакия и Венгрия проголосовали против, но решение приняли вопреки их позиции.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно решению импорт сжиженного природного газа из РФ должен быть прекращен к концу 2026 года, а поставки по трубопроводам - к 30 сентября 2027 года. На случай, если какая-либо страна столкнется с трудностями в заполнении газовых хранилищ перед отопительным сезоном, в качестве крайнего срока для трубопроводного газа установлена дата 1 ноября 2027 года.

Запрет был разработан таким образом, чтобы его можно было принять большинством голосов и обойти вето Будапешта и Братиславы, которые в значительной степени зависят от российских энергоносителей. Венгрия заявила, что еще обжалует решение в Суде Европейского союза.

Венгрия и Словакия уже анонсировали, что будут добиваться в суде отмены плана Евросоюза об отказе от российского газа.

Между тем в Евросоюзе на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном из-за Гренландии теперь опасаются чрезмерной зависимости и от американского газа.