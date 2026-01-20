В Евросоюзе на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном опасаются чрезмерной зависимости от американского газа.

Об этом пишет газета Politico.

После отказа от российского газа ЕС все быстрее привязывается к поставкам американского СПГ, превращая их в "потенциальную точку уязвимости в условиях ухудшения трансатлантических отношений".

По данным издания, уже сейчас около четверти газа ЕС поступает из США, а к концу десятилетия эта доля может приблизиться к половине, если европейцы и дальше продолжат ограничивать российский газовый импорт.

В Брюсселе опасаются, что новая газовая зависимость может быть использована США как инструмент внешнеполитического давления. Один из высокопоставленных дипломатов ЕС прямо признает, что риск сокращения или приостановки поставок в случае дальнейшей эскалации конфликта "должен учитываться".

"Зависимость от американского газа создала потенциально высокорисковую геополитическую уязвимость", - заявила аналитик Института энергетической экономики и финансового анализа Анна Мария Яллер-Макаревич.

По ее словам, чрезмерная опора на СПГ из США противоречит официальной стратегии ЕС по диверсификации источников энергии и снижению зависимости от внешних поставщиков.

После 2022 года доля российского газа в импорте ЕС сократилась с 50% до примерно 12% - в основном за счет американского сжиженного газа, напоминает издание. Крупнейшими импортерами американского СПГ стали Франция, Испания, Италия, Нидерланды и Бельгия.

На фоне высоких цен на энергию и ограниченного глобального предложения газа - а также в виду отказа от российских энергоносителей - европейские страны фактически "лишены маневра".

Как признают источники Politico, в краткосрочной перспективе у Европы "реально нет альтернатив", даже невзирая на угрозу конфликта с ключевым поставщиком - США.

Напомним, в ноябре послы ЕС согласовали 19-й пакет санкций против России, который ускорил запрет на импорт российского СПГ.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что Европа сможет за полгода полностью заменить российский газ поставками американского СПГ.