Венгрия и Словакия подадут в суд Евросоюза иск об отмене плана RePowerEU, который предусматривает отказ от российского газа до 2027 года.

Это произойдёт после того, как план будет утвержден на следующей неделе, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в соцсети X.

По словам венгерского министра, страны также потребуют приостановить действие документа на время разбирательства.

Сийярто объяснил, что ограничения на импорт российской нефти и газа, предусмотренные планом, сделают невозможным стабильное энергоснабжение Венгрии и Словакии и приведут к резкому росту цен. Он назвал инициативу "масштабным юридическим мошенничеством", утверждая, что подобные меры фактически являются санкциями и должны приниматься только единогласно.

Напомним, на днях Евросоюз утвердил предварительный план полного отказа от импорта российского природного газа к 2027 году.

В то же время, по данным прессы, Европа остается крупнейшим в мире покупателем российского газа.

