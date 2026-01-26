Вице-премьер-министр Италии и лидеров партии "Лига Севера" Маттео Сальвини резко ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского по поводу недостаточной финансовой поддержки Киева со стороны Европы.

Пост с критикой появился в соцсети Х.

Таким образом итальянский политик прокомментировал резкие заявления Зеленского, озвученные на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам Сальвини, Зеленский неоправданно жалуется на недостаток финансовой поддержки со стороны Европы.

"После всех денег, усилий и помощи Зеленский ещё смеет жаловаться! Друг мой, ты проигрываешь войну, теряешь людей, авторитет и достоинство. Подпиши мирное соглашение как можно скорее! Тебе придётся выбирать между поражением и разгромом", - заявил Сальвини.

Напомним, на днях венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что Украина запросила 1,5 триллиона долларов от Евросоюза в течение следующих 10 лет. Он сравнил требования Киева со взрывом атомной бомбы. В ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который поддержал бы присоединение Украины к ЕС, пообещал Орбан.

Кроме того, Орбан обвинил Украину во вмешательстве в венгерские выборы и заявил, что Будапешт будет блокировать выплаты Европейского Союза, направленные стране.