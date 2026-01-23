Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи жестко раскритиковал Владимира Зеленского после выступления украинского президента в Давосе.

Комментарий по поводу выступления глава МИДа опубликовал в Х.

Во время своей вчерашней речи на экономическом форуме Зеленский осудил действия властей Ирана.

"Было столько разговоров о протестах в Иране, но они утонули в крови. Мир не предоставил достаточной помощи иранскому народу. В Европе были Рождество и Новый год. Сезонные праздники. К тому времени, как политики вернулись к работе и начали определяться с позицией, аятолла уже убил тысячи людей. Каким станет Иран после этой крови? Если режим выстоит, то это четкий сигнал каждому угнетателю: убей достаточное количество людей, и ты останешься у власти", - сказал Зеленский с трибуны Всемирного экономического форума.

В ответ Аракчи припомнил Зеленскому коррупцию в Украине.

"Зеленский обчищает американских и европейских налогоплательщиков, чтобы набить карманы своих коррумпированных генералов и противостоять тому, что он называет незаконной агрессией, нарушающей Устав ООН. В то же время он открыто и беззастенчиво призывает к незаконной агрессии США против Ирана в нарушение того же Устава ООН. Миру надоели эти растерянные клоуны, господин Зеленский. В отличие от вашей армии, поддерживаемой из-за рубежа и кишащей наемниками, мы, иранцы, умеем защищать себя и не нуждаемся в просьбе о помощи к иностранцам", - написал глава МИДа страны.

Напомним, в Давосе Зеленский оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, сказав, что тот заслуживает подзатыльника.

Также он обвинил Европу в бесхребетности.