Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом жестко раскритиковал европейцев за "потакание" президенту США, назвал их "жалкими", и призвал активнее сопротивляться "тираннозавру" Дональду Трампу.

Об этом губернатор Калифорнии заявил на форуме в Давосе.

В кулуарах форума Гэвин Ньюсом, который является одним из главных кандидатов от Демпартии на следующие выборы президента, заявил, что американские и европейские лидеры проявляют слабость и фактически соучаствуют в действиях Трампа вместо того, чтобы ему противостоять.

"Я больше не могу терпеть это соучастие людей, которые покоряются. Мне следовало бы принести кучу наколенников для всех мировых лидеров. Раздавать короны, Нобелевские премии. Это просто жалко. И я надеюсь, что люди понимают, насколько жалко они выглядят на мировой арене", - цитирует Ньюсома газета Politico.

Он считает, что, по его словам, Трамп реагирует исключительно на силу, а не на попытки договориться: "Трамп - это тираннозавр. Если ты с ним спариваешься, он тебя сожрет. И тебе нужно ему противостоять", - заявил губернатор, призвав европейцев "оставаться сильными, твердыми и едиными".

"Я представляю самый не-трамповский штат в Америке. Он воюет с моим штатом. И он реагирует на силу, а не на слабость. Точка. На силу", - сказал он.

По словам губернатора, Европа упустила момент для жесткой позиции еще год назад.

"Год назад эту дискуссию нужно было начинать. Этого не сделали. А теперь вы платите цену, которую предсказал бы любой объективный наблюдатель", - заявил Ньюсом.

Он также поставил под сомнение саму логику традиционной западной дипломатии в отношениях с Трампом.

"Вы все еще играете по правилам, которые больше не применимы. Он считает, что стоит выше закона. Это не дипломатия. Это закон джунглей - закон грубой силы", - сказал губернатор, добавив, что политика умиротворения в такой ситуации не работает и лишь усиливает давление со стороны Трампа.

Ранее в Давосе Макрон призвал Европу сопротивляться давлению Вашингтона.

Напомним, Трамп сообщал, что на форуме в Давосе проведет встречу с европейцами, посвященную Гренландии.