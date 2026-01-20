США пытаются подчинить Европу и создают мир без правил.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на Всемирном экономическом форуме в Давосе, прокомментировав таким образом угрозу американского лидера Дональда Трампа ввести пошлины против стран, которые поддерживают Гренландию и Данию.



Он предупредил о вступлении в мир, где действует закон сильнейшего, и призвал Европу "не воспринимать это пассивно".

"США пытаются ослабить Европу и требуют все больших уступок. В ответ Европа должна защищаться, и такие механизмы есть, чтобы избежать угрозы торговле и международной стабильности. Европа должна защищать мультилатерализм (многосторонние отношения – Ред.), который служит нашим интересам и интересам всех тех, кто отказывается подчиниться грубой силе", - сказал президент Франции.

Он призвал европейцев к совместным решениям и диалогу. В качестве примера Макрон привел европейскую миссию в Гренландию в ответ на угрозы Трампа, а также дискуссии в рамках G7.

"У Европы есть очень мощные инструменты, и мы должны использовать их, когда нас не уважают и когда не соблюдают правила игры" - заявил французский лидер.

Интересно, что на форуме Макрон выступал в солнцезащитных очках-авиаторах. Отметим, что на прошлой неделе президент Франции появился на публике с красным глазом. По официальной версии, у него лопнул сосуд, хотя в соцсетях выдвигали предположение, что он подрался с женой.

Ранее СМИ писали, что Макрон отклонит приглашение главы Белого дома присоединиться к Совету мира.

Трамп на это ответил, что введет 200%-ные тарифы на шампанское Макрона, и тогда тот согласится на всё. Также Трамп сообщал, что на форуме в Давосе проведет встречу с европейцами, посвященную Гренландии.

