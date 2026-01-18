Дания и ее союзники сделали совместное заявление по Гренландии, которую хочет заполучить президент США Дональд Трамп.

Текст документа на своей странице в соцсети X опубликовал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Заявление также подписали Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания.

"Мы выражаем полную солидарность с Королевством Дания и народом Гренландии. Опираясь на процесс, начатый на прошлой неделе, мы готовы к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности, которые мы твердо поддерживаем", - говорится в заявлении.

Подписанты говорят, что проводят в Гренландии "скоординированные учения", которые "не представляют угрозы никому".

"Как члены НАТО, мы стремимся укрепить безопасность в Арктике как общий трансатлантический интерес. Заранее скоординированные датские учения Arctic Endurance, проведенные совместно с союзниками, соответствуют этой необходимости. Они не представляют угрозы для никого", - сказано в заявлении.

Также в заявлении критикуются пошлины, которые Трамп ввел против стран, которые прислали войска в Гренландию.

"Тарифные угрозы подрывают трансатлантические отношения и грозят опасной нисходящей спиралью. Мы будем и впредь действовать единодушно и скоординированно. Мы привержены защите нашего суверенитета", - заявили Дания и ее союзники.

Ранее мы сообщали, что Трамп назвал отправку европейских войск в Гренландию "очень опасной ситуацией для выживания нашей планеты".

Отметим, что немецкие солдаты, которые высадились в Гренландии, уже ушли оттуда.