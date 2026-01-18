15 немецких солдат прибывших на помощь Гренландии внезапно и без объяснения причин сегодня покинули остров.

Об этом сообщает Bild. Издание успело запечатлеть вылет немецких военных из Нуука.

По данным газеты, приказ о возвращении поступил ранним утром, все встречи и мероприятия срочно отменили.

Решение было принято без официальных объяснений со стороны Берлина, военным просто приказали покинуть остров.

По одной из версий, отзыв связан с угрозами пошлин со стороны президента США Дональда Трампа.

Напомним, Дональд Трамп накануне ввел пошлины против европейских стран, которые отправили своих военных в Гренландию. Саму это отправку он назвал "очень опасной для мира" и потребовал войска с острова вывести.

Западные же СМИ пишут, что Европа может изгнать американские военные базы со своей территории, если США аннексируют Гренландию.

При этом в Bloomberg отмечалось, что ЕС собирается остановить процесс заключения торгового соглашения с США из-за введения новых "гренландских" тарифов со стороны американского президента.