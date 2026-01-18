Европа может изгнать американские военные базы со своей территории, если США аннексируют Гренландию.

Об этом сообщает The Economist, со ссылкой на источники в Европейском Союзе.

Источники считают, что Евросоюз может использовать американские военные базы в Европе как рычаг давления на президента США Дональда Трампа при попытке захвата Гренландии.

Такие базы как Рамштайн в Германии играют важную роль для США в плане проекции их силы на Африку и Ближний Восток, что может послужить инструментом сдерживания.

Кроме этого, издание заявляет что ЕС может использовать агрессивные экономические меры против американских технологических компаний.

Ранее в Bloomberg писали, что ЕС собирается остановить процесс заключения торгового соглашения с США из-за введения новых "гренландских" тарифов со стороны Трампа.

Напомним, сам Трамп объявил о введении пошлин на товары союзников Дании на фоне спора вокруг Гренландии.

