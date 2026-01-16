Европейские войска не остановят Трампа. Президент США собирается овладеть Гренландией
Направление войск европейскими странами в Гренландию не повлияет на решение президента США Дональд Трампа приобрести остров.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе краткого интервью СМИ.
Напомним, подобные заявления, звучащие из Вашингтона, вызывают негативную реакцию Дании и других государств.
К настоящему времени несколько европейских стран приняли решение отправить военный контингент на Гренландию:
- Франция – 15 человек,
- Германия – 12-13,
- Швеция – 3,
- Финляндия – 2,
- Норвегия – 2,
- Великобритания – 1,
- Нидерланды – 1.
Также Испания рассматривает возможность отправки одного или двух офицеров связи, Италия обсуждает возможность отправки военных пока без указания численности.
Объявила о решении увеличить свой контингент на острове и сама Дания. Но точное число дополнительных солдат не называет.
Ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп:
"Я не могу полагаться на то, что Дания сможет защитить себя сама. Они говорили, что привезли [на Гренландию] ещё одну собаку и говорили это всерьёз – они действительно привезли туда дополнительную собачью упряжку", – сказал американский лидер.
Ранее Датчане не смогли убедить Вашингтон отказаться от планов завладеть Гренландией.
.Рубио подготовит предложение США о покупке Гренландии за 700 миллиардов долларов - NBC.