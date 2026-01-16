Направление войск европейскими странами в Гренландию не повлияет на решение президента США Дональд Трампа приобрести остров.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе краткого интервью СМИ.

Напомним, подобные заявления, звучащие из Вашингтона, вызывают негативную реакцию Дании и других государств.

К настоящему времени несколько европейских стран приняли решение отправить военный контингент на Гренландию:

Франция – 15 человек,

Германия – 12-13,

Швеция – 3,

Финляндия – 2,

Норвегия – 2,

Великобритания – 1,

Нидерланды – 1.

Также Испания рассматривает возможность отправки одного или двух офицеров связи, Италия обсуждает возможность отправки военных пока без указания численности.

Объявила о решении увеличить свой контингент на острове и сама Дания. Но точное число дополнительных солдат не называет.

Ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп:

"Я не могу полагаться на то, что Дания сможет защитить себя сама. Они говорили, что привезли [на Гренландию] ещё одну собаку и говорили это всерьёз – они действительно привезли туда дополнительную собачью упряжку", – сказал американский лидер.

Ранее Датчане не смогли убедить Вашингтон отказаться от планов завладеть Гренландией.

.Рубио подготовит предложение США о покупке Гренландии за 700 миллиардов долларов - NBC.