Макрон откажется от предложения Трампа войти в Совет мира - Bloomberg
Президент Франции Эмманюэль Макрон отклонит приглашение главы Белого дома Дональда Трампа присоединиться к Совету мира.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По мнению Макрона, устав организации выходит за пределы вопроса с сектором Газа и вызывает беспокойство относительно уважения к принципам и институтам ООН, пишет агентство.
Напомним, Совет мира задумывался как международный орган для управления сектором Газа после прекращения огня. В структуру уже вошел ряд представителей американской администрации. Приглашения также получил ряд мировых лидеров, включая главу Кремля Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко.
Председателем Совета будет Трамп, а за пожизненное членство в структуре странам нужно будет заплатить не менее 1 млрд долларов.
Ранее мы писали, что США рассматривают возможность создания отдельного Совета мира по Украине, который будет следить за выполнением плана по прекращению войны.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.