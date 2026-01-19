Президент Франции Эмманюэль Макрон отклонит приглашение главы Белого дома Дональда Трампа присоединиться к Совету мира.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По мнению Макрона, устав организации выходит за пределы вопроса с сектором Газа и вызывает беспокойство относительно уважения к принципам и институтам ООН, пишет агентство.

Напомним, Совет мира задумывался как международный орган для управления сектором Газа после прекращения огня. В структуру уже вошел ряд представителей американской администрации. Приглашения также получил ряд мировых лидеров, включая главу Кремля Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко.

Председателем Совета будет Трамп, а за пожизненное членство в структуре странам нужно будет заплатить не менее 1 млрд долларов.

Ранее мы писали, что США рассматривают возможность создания отдельного Совета мира по Украине, который будет следить за выполнением плана по прекращению войны.

