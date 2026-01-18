Президент Франции Эмманюэль Макрон требует применить "торговую базуку" для противодействия своему американскому коллеге Дональду Трампу и Соединённым Штатам.

Об этом пишет газета Le Monde, ссылаясь на источники в окружении Макрона.

Речь идет об "инструменте противодействия принуждению", то есть санкции и контрмеры вводимые в ответ на пошлины США.

"В воскресенье Эмманюэль Макрон отреагировал, дав понять своему окружению, что в случае осуществления угроз он запросит у ЕС "активацию инструмента противодействия принуждению". Этот инструмент позволяет, среди прочего, заморозить доступ к европейским государственным рынкам или заблокировать определенные инвестиции", - пишет Le Monde.

Кроме того, издание отмечает, что в качестве крайней меры могут рассматриваться и прямые санкции против США. Другие члены правительства также выступают за активацию данного инструмента.

"Это инструмент, идеально подходящий к нынешней ситуации, и мы, очевидно, не должны колебаться, чтобы использовать его, или даже применить, если это окажется необходимым", - заявила по этому поводу президент национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве.

Ранее мы сообщали, что ЕС собирается остановить процесс заключения торгового соглашения с США из-за введения новых "гренландских" тарифов со стороны американского лидера.

Кроме того, западные СМИ пишут, что Европа может изгнать американские военные базы со своей территории, если США аннексируют Гренландию.