Президент США Дональд Трамп ответил на отказ французского президента Эмманюэля Макрона войти в создаваемый Соединенными Штатами Совет мира.

Заявление главы Белого дома прозвучало во время общения с прессой.

"Никто его (Макрона в совете - Ред.) не хочет, потому что он очень скоро покинет свой пост. Если они будут вести себя враждебно, я введу 200%-ный тариф на его вино и шампанское, и он присоединится", - сказал президент США.

Также Трамп опубликовал в своей соцсети личное сообщение от Макрона.

Французский президент пишет, что не понимает, что Трамп делает с Гренландией. И предлагает организовать несколько встреч и личный ужин в Давосе.

На эти встречи Макрон готов позвать украинцев и россиян.

"Мой друг,

Мы полностью совпадаем по Сирии. Мы можем сделать большие дела по Ирану. Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией.

Давай попробуем сделать большие вещи:

1. Я могу организовать встречу G7 после Давоса в Париже в четверг днём. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян - на полях.

2. Давай поужинаем вместе в Париже в четверг, перед тем как ты вернёшься в США", - гласит сообщение Макрона.

Отметим, что публикация таких личных переписок считается в дипломатии недопустимой.

Между тем появился полный список стран, которых Трамп пригласил в Совет мира для Газы.

Там есть Украина, Беларусь и Россия, но нет Китая.

Приводим полный список стран:

🇦🇱 Албания;

🇦🇷 Аргентина;

🇦🇺 Австралия;

🇦🇹 Австрия;

🇧🇭 Бахрейн;

🇧🇾 Беларусь;

🇧🇷 Бразилия;

🇨🇦 Канада;

🇨🇾 Кипр;

🇪🇬 Египет;

🇪🇺 Европейская комиссия;

🇫🇮 Финляндия;

🇫🇷 Франция;

🇩🇪 Германия;

🇬🇷 Греция;

🇭🇺 Венгрия;

🇮🇳 Индия;

🇮🇩 Индонезия;

🇮🇪 Ирландия;

🇮🇱 Израиль;

🇮🇹 Италия;

🇯🇵 Япония;

🇯🇴 Иордания;

🇰🇿 Казахстан;

🇲🇦 Марокко;

🇳🇱 Нидерланды;

🇳🇿 Новая Зеландия;

🇳🇴 Норвегия;

🇴🇲 Оман;

🇵🇰 Пакистан;

🇵🇾 Парагвай;

🇵🇱 Польша;

🇵🇹 Португалия;

🇶🇦 Катар;

🇷🇴 Румыния;

🇷🇺 Россия;

🇸🇦 Саудовская Аравия;

🇸🇬 Сингапур;

🇸🇮 Словения;

🇰🇷 Южная Корея;

🇪🇸 Испания;

🇸🇪 Швеция;

🇨🇭 Швейцария;

🇹🇭 Таиланд;

🇹🇷 Турция;

🇦🇪 Объединённые Арабские Эмираты;

🇬🇧 Великобритания;

🇺🇦 Украина;

🇺🇿 Узбекистан;

🇻🇳 Вьетнам.

Между тем в МИД КНР уже заявили, что Трамп пригласил Китай войти в Совет мира по Газе.

Также стало известно, что церемония подписания устава Совета мира состоится в четверг, 22 января 10:30 утра в Давосе.

Напомним, Совет мира задумывался как международный орган для управления сектором Газа после прекращения огня. В структуру уже вошли некоторые представители американской администрации. Приглашения также получили ряд мировых лидеров, включая главу Кремля Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко.

Председателем Совета будет Трамп, а за пожизненное членство в структуре странам нужно будет заплатить не менее 1 млрд долларов.

Ранее мы писали, что США рассматривают возможность создания отдельного Совета мира по Украине, который будет следить за выполнением плана по прекращению войны.