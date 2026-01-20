Дональд Трамп. Фото: facebook.com/WhiteHouse/

Президент США Дональд Трамп ответил на отказ французского президента Эмманюэля Макрона войти в создаваемый Соединенными Штатами Совет мира.

Заявление главы Белого дома прозвучало во время общения с прессой.

"Никто его (Макрона в совете - Ред.) не хочет, потому что он очень скоро покинет свой пост. Если они будут вести себя враждебно, я введу 200%-ный тариф на его вино и шампанское, и он присоединится", - сказал президент США.

Также Трамп опубликовал в своей соцсети личное сообщение от Макрона.

Французский президент пишет, что не понимает, что Трамп делает с Гренландией. И предлагает организовать несколько встреч и личный ужин в Давосе.

На эти встречи Макрон готов позвать украинцев и россиян.

"Мой друг,

Мы полностью совпадаем по Сирии. Мы можем сделать большие дела по Ирану. Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией.

Давай попробуем сделать большие вещи:

1. Я могу организовать встречу G7 после Давоса в Париже в четверг днём. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян - на полях.

2. Давай поужинаем вместе в Париже в четверг, перед тем как ты вернёшься в США", - гласит сообщение Макрона.

Отметим, что публикация таких личных переписок считается в дипломатии недопустимой.

Между тем появился полный список стран, которых Трамп пригласил в Совет мира для Газы.

Там есть Украина, Беларусь и Россия, но нет Китая.

Приводим полный список стран:

  • 🇦🇱 Албания;
  • 🇦🇷 Аргентина;
  • 🇦🇺 Австралия;
  • 🇦🇹 Австрия;
  • 🇧🇭 Бахрейн;
  • 🇧🇾 Беларусь;
  • 🇧🇷 Бразилия;
  • 🇨🇦 Канада;
  • 🇨🇾 Кипр;
  • 🇪🇬 Египет;
  • 🇪🇺 Европейская комиссия;
  • 🇫🇮 Финляндия;
  • 🇫🇷 Франция;
  • 🇩🇪 Германия;
  • 🇬🇷 Греция;
  • 🇭🇺 Венгрия;
  • 🇮🇳 Индия;
  • 🇮🇩 Индонезия;
  • 🇮🇪 Ирландия;
  • 🇮🇱 Израиль;
  • 🇮🇹 Италия;
  • 🇯🇵 Япония;
  • 🇯🇴 Иордания;
  • 🇰🇿 Казахстан;
  • 🇲🇦 Марокко;
  • 🇳🇱 Нидерланды;
  • 🇳🇿 Новая Зеландия;
  • 🇳🇴 Норвегия;
  • 🇴🇲 Оман;
  • 🇵🇰 Пакистан;
  • 🇵🇾 Парагвай;
  • 🇵🇱 Польша;
  • 🇵🇹 Португалия;
  • 🇶🇦 Катар;
  • 🇷🇴 Румыния;
  • 🇷🇺 Россия;
  • 🇸🇦 Саудовская Аравия;
  • 🇸🇬 Сингапур;
  • 🇸🇮 Словения;
  • 🇰🇷 Южная Корея;
  • 🇪🇸 Испания;
  • 🇸🇪 Швеция;
  • 🇨🇭 Швейцария;
  • 🇹🇭 Таиланд;
  • 🇹🇷 Турция;
  • 🇦🇪 Объединённые Арабские Эмираты;
  • 🇬🇧 Великобритания;
  • 🇺🇦 Украина;
  • 🇺🇿 Узбекистан;
  • 🇻🇳 Вьетнам.

Между тем в МИД КНР уже заявили, что Трамп пригласил Китай войти в Совет мира по Газе.

Также стало известно, что церемония подписания устава Совета мира состоится в четверг, 22 января 10:30 утра в Давосе.

Напомним, Совет мира задумывался как международный орган для управления сектором Газа после прекращения огня. В структуру уже вошли некоторые представители американской администрации. Приглашения также получили ряд мировых лидеров, включая главу Кремля Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко.

Председателем Совета будет Трамп, а за пожизненное членство в структуре странам нужно будет заплатить не менее 1 млрд долларов.

Ранее мы писали, что США рассматривают возможность создания отдельного Совета мира по Украине, который будет следить за выполнением плана по прекращению войны.

