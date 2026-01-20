"Введу 200%-е тарифы на его шампанское, и он согласится". Трамп ответил на отказ Макрона войти в Совет мира
Президент США Дональд Трамп ответил на отказ французского президента Эмманюэля Макрона войти в создаваемый Соединенными Штатами Совет мира.
Заявление главы Белого дома прозвучало во время общения с прессой.
"Никто его (Макрона в совете - Ред.) не хочет, потому что он очень скоро покинет свой пост. Если они будут вести себя враждебно, я введу 200%-ный тариф на его вино и шампанское, и он присоединится", - сказал президент США.
Также Трамп опубликовал в своей соцсети личное сообщение от Макрона.
Французский президент пишет, что не понимает, что Трамп делает с Гренландией. И предлагает организовать несколько встреч и личный ужин в Давосе.
На эти встречи Макрон готов позвать украинцев и россиян.
"Мой друг,
Мы полностью совпадаем по Сирии. Мы можем сделать большие дела по Ирану. Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией.
Давай попробуем сделать большие вещи:
1. Я могу организовать встречу G7 после Давоса в Париже в четверг днём. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян - на полях.
2. Давай поужинаем вместе в Париже в четверг, перед тем как ты вернёшься в США", - гласит сообщение Макрона.
Отметим, что публикация таких личных переписок считается в дипломатии недопустимой.
Между тем появился полный список стран, которых Трамп пригласил в Совет мира для Газы.
Там есть Украина, Беларусь и Россия, но нет Китая.
Приводим полный список стран:
- 🇦🇱 Албания;
- 🇦🇷 Аргентина;
- 🇦🇺 Австралия;
- 🇦🇹 Австрия;
- 🇧🇭 Бахрейн;
- 🇧🇾 Беларусь;
- 🇧🇷 Бразилия;
- 🇨🇦 Канада;
- 🇨🇾 Кипр;
- 🇪🇬 Египет;
- 🇪🇺 Европейская комиссия;
- 🇫🇮 Финляндия;
- 🇫🇷 Франция;
- 🇩🇪 Германия;
- 🇬🇷 Греция;
- 🇭🇺 Венгрия;
- 🇮🇳 Индия;
- 🇮🇩 Индонезия;
- 🇮🇪 Ирландия;
- 🇮🇱 Израиль;
- 🇮🇹 Италия;
- 🇯🇵 Япония;
- 🇯🇴 Иордания;
- 🇰🇿 Казахстан;
- 🇲🇦 Марокко;
- 🇳🇱 Нидерланды;
- 🇳🇿 Новая Зеландия;
- 🇳🇴 Норвегия;
- 🇴🇲 Оман;
- 🇵🇰 Пакистан;
- 🇵🇾 Парагвай;
- 🇵🇱 Польша;
- 🇵🇹 Португалия;
- 🇶🇦 Катар;
- 🇷🇴 Румыния;
- 🇷🇺 Россия;
- 🇸🇦 Саудовская Аравия;
- 🇸🇬 Сингапур;
- 🇸🇮 Словения;
- 🇰🇷 Южная Корея;
- 🇪🇸 Испания;
- 🇸🇪 Швеция;
- 🇨🇭 Швейцария;
- 🇹🇭 Таиланд;
- 🇹🇷 Турция;
- 🇦🇪 Объединённые Арабские Эмираты;
- 🇬🇧 Великобритания;
- 🇺🇦 Украина;
- 🇺🇿 Узбекистан;
- 🇻🇳 Вьетнам.
Между тем в МИД КНР уже заявили, что Трамп пригласил Китай войти в Совет мира по Газе.
Также стало известно, что церемония подписания устава Совета мира состоится в четверг, 22 января 10:30 утра в Давосе.
Напомним, Совет мира задумывался как международный орган для управления сектором Газа после прекращения огня. В структуру уже вошли некоторые представители американской администрации. Приглашения также получили ряд мировых лидеров, включая главу Кремля Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко.
Председателем Совета будет Трамп, а за пожизненное членство в структуре странам нужно будет заплатить не менее 1 млрд долларов.
Ранее мы писали, что США рассматривают возможность создания отдельного Совета мира по Украине, который будет следить за выполнением плана по прекращению войны.