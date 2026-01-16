Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины против стран, не согласных с позицией США в отношении Гренландии.

Информация прозвучала в ходе выступления американского лидера в Белом доме перед прессой.

"Я могу ввести пошлины против стран, которые не согласятся с притязаниями США на Гренландию, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Я могу это сделать", – отметил Трамп, подразумевая введения тарифов на импорт фармацевтической продукции из Евросоюза.

Ранее Президент США подтвердил, что собирается овладеть Гренландией.

"Я не могу полагаться на то, что Дания сможет защитить себя сама. Они говорили, что привезли [на Гренландию] ещё одну собаку и говорили это всерьёз – они действительно привезли туда дополнительную собачью упряжку", – сказал американский лидер.

Напомним, Трамп призвал НАТО помочь Штатам завладеть Гренландией для создания "Золотого купола".

"Соединённым Штатам нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности. Она жизненно необходима для строительства "Золотого купола" <...>. НАТО станет гораздо более грозной и эффективной, если Гренландия окажется в руках Соединённых Штатов. Всё, что меньше этого, неприемлемо", – написал Трамп в своей соцсети.