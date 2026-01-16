Президент США Дональд Трамп заявил, что самостоятельно принял решение не наносить удар по Ирану.

Фрагмент соответствующего интервью публикуют политические телеграм-каналы.

"Меня никто не убеждал – я убедил сам себя", – сказал президент США, похвалив при этом иранскую власть.

"Они собирались повесить более 800 человек вчера, и я очень уважаю тот факт, что они это отменили", – добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что убийства в Иране прекратились, "Страна" писала что происходит на самом деле.

"Мы будем наблюдать за процессом, но мы получили очень хорошее заявление от людей, которые в курсе происходящего", – заявил американский лидер.

Напомним, Белый дом озвучил четыре условия для соглашения с Ираном.

В частности Вашингтон настаивает на жёстком пересмотре ключевых направлений иранской ядерной и военной политики.

Как мы также сообщали, санкции Трампа против Ирана угрожают торговому перемирию США и Китая.

Риски обострения возникли на фоне договоренностей, достигнутых Трампом с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите в Южной Корее, где стороны договорились о паузе в тарифной войне и доступе США к редкоземельным металлам.