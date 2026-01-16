Белый дом озвучил четыре условия для соглашения с Ираном
Спецпредставитель Белого дома Стивен Уиткофф перечислил требования США к Ирану, которые Вашингтон намерен зафиксировать в соглашении.
Требования были названы на конференции Израильско-американского совета во Флориде.
Вашингтон настаивает на жёстком пересмотре ключевых направлений иранской ядерной и военной политики, среди его требований следующее:
- прекращение обогащения урана;
- сокращение запаса ракет;
- сокращение примерно 2000 кг обогащённого ядерного материала (3,67–60 %);
- прекращение поддержки региональных прокси.
Взамен Ирану предлагают ослабление санкционного давления и постепенное возвращение в международное сообщество.
США считают, что Тегеран может пойти на компромисс из-за кризиса в экономике.
Отвечая на вопрос о возможности военного удара по Ирану, Уиткофф заявил, что альтернатива дипломатическому решению плохая.
"Если они захотят вернуться в сообщество цивилизованных наций, мы можем решить эти четыре проблемы дипломатически, и это было бы отличным решением. Альтернатива плохая", – сказал Уиткофф.
Ранее одни СМИ писали, что американского президента Дональда Трампа уговорили не бить по Ирану, другие - что США просто тщательнее готовят атаку.
Также по данным прессы Трамп рассчитывает на то, что военное вмешательство американцев в Иране будет быстрым, решительным и окончательным - то есть приведёт к падению режима аятолл.
Между тем Министерство войны США переводит авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США на Ближний Восток.