Спецпредставитель Белого дома Стивен Уиткофф перечислил требования США к Ирану, которые Вашингтон намерен зафиксировать в соглашении.

Требования были названы на конференции Израильско-американского совета во Флориде.

Вашингтон настаивает на жёстком пересмотре ключевых направлений иранской ядерной и военной политики, среди его требований следующее:

прекращение обогащения урана;

сокращение запаса ракет;

сокращение примерно 2000 кг обогащённого ядерного материала (3,67–60 %);

прекращение поддержки региональных прокси.

Взамен Ирану предлагают ослабление санкционного давления и постепенное возвращение в международное сообщество.

США считают, что Тегеран может пойти на компромисс из-за кризиса в экономике.

Отвечая на вопрос о возможности военного удара по Ирану, Уиткофф заявил, что альтернатива дипломатическому решению плохая.

"Если они захотят вернуться в сообщество цивилизованных наций, мы можем решить эти четыре проблемы дипломатически, и это было бы отличным решением. Альтернатива плохая", – сказал Уиткофф.

Ранее одни СМИ писали, что американского президента Дональда Трампа уговорили не бить по Ирану, другие - что США просто тщательнее готовят атаку.

Также по данным прессы Трамп рассчитывает на то, что военное вмешательство американцев в Иране будет быстрым, решительным и окончательным - то есть приведёт к падению режима аятолл.

Между тем Министерство войны США переводит авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США на Ближний Восток.