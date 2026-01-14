Иран предупредил соседние страны, в которых присутствуют американские военные, что ударит по базам США в случае атаки американцев.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

В связи с этим США приняли решение вывести часть персонала с баз на Ближнем Востоке, рассказал журналистам американский чиновник. В частности, некоторым сотрудникам было поручено покинуть американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре к сегодняшнему вечеру. Один из собеседников агентства уточнил, что это не эвакуация, а передислокация.

Сегодня СМИ уже писали, что Тегеран заявил о возможности нанесения превентивных ударов по израильским и американским базам. Глава иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф назвал их законными целями в случае обнаружения признаков готовящегося нападения на страну.

"Мы не ограничиваемся реагированием после совершения действия. Мы будем действовать, основываясь на любых объективных признаках угрозы", - сказал он.

Также пресса сообщала, что Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана.