Израиль и арабские страны призывают Соединенные Штаты не торопиться с ударами по Ирану.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Арабский чиновник заявил об "отсутствии энтузиазма со стороны соседей" в отношении американских военных действий в Иране в настоящее время. Другой выразил обеспокоенность, что "любое нападение или эскалация со стороны Израиля или США объединят иранцев", и отметил, что после американо-израильского нападения в июне в Иране наблюдался эффект сплочения против США.

Израильские чиновники предложили Белому дому отложить крупномасштабные удары до тех пор, пока иранский режим не окажется в еще более напряженном положении из-за протестов. Они заявили, что полностью поддерживают смену режима в Тегеране и усилия США по содействию этому, но обеспокоены, что внешнее военное вмешательство в данный момент может помешать протестующим.

Накануне американские СМИ писали, что Саудовская Аравия, Оман и Катар отговаривают Штаты от удара по Ирану, чтобы избежать потрясений нефтяных рынков.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пообещал протестующим некую помощь.

Подробнее о том, что происходит в Иране, мы писали в отдельном материале.