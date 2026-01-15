Президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что военное вмешательство американцев в Иране было быстрым, решительным и окончательным - то есть привело к падению режима. Однакл его советники не могут ему этого гарантировать.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По их данным, Трамп заявил своей команде по национальной безопасности, что не желает спровоцировать затяжную войну на недели или месяцы.

"Если он на что-то решится, он хочет, чтобы это было окончательно", - сказали источники издания.

Однако советники опасаются, что у США может не хватить ресурсов в регионе для удара по Ирану. Такие риски могут побудить Трампа одобрить более ограниченные военные действия США в Иране, по крайней мере на начальном этапе, но сохранив в запасе варианты эскалации.

Пока же США запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Ирану, оно состоится сегодня в 22:00 по Киеву.

Напомним, вчера вечером агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США могут нанести удар по Ирану в ближайшие 24 часа.

Также сообщалось, что США начали выводить часть персонала со своих военных баз на Ближнем Востоке после угроз Тегерана нанести по ним ответный удар в случае атаки Ирана американскими войсками. А Министерство войны США переводит авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США - то есть на Ближний Восток.