Государственный департамент приостанавливает обработку всех заявок на американские иммиграционные визы для граждан 75 стран в рамках мер по борьбе с приезжими, которые могут стать обузой для общества.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на служебную записку Госдепа.

Из 75 стран телеканал назвал только несколько: Сомали, Россия, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен. То есть, есть ли в перечне Украина, пока непонятно. В указаниях консульским сотрудникам Госдеп предписывает отказывать в выдаче виз заявителям, которые, как считается, будут зависеть от государственных пособий, и учитывать широкий спектр факторов, включая состояние здоровья, возраст, знание английского языка, финансовое положение и потенциальную необходимость в долгосрочном медицинском уходе. Так, консульства могут отказать пожилым заявителям или людям с избыточным весом, а также тем, кто ранее получал государственную денежную помощь или находился в специализированных учреждениях.

Госдеп требует начать отказывать в выдаче виз с 21 января.

Ограничение не затронет визы, которые предназначены для временных поездок в страну с конкретными целями, такими как туризм, учёба, работа или транзит.

Само ведомство пока пересматривает процедуры проверки и отбора кандидатов. Сколько продлится эта процедура, неизвестно.

Напомним, в декабре Белый дом свернул розыгрыш грин-карт - разрешений на въезд в Соединённые Штаты Америки.

А осенью из США начались массовые депортации граждан Украины.