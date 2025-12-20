Белый дом сворачивает розыгрыш разрешений на въезд в Соединённые Штаты Америки.

Об этом сообщила секретарь Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм, передаёт американский телеканал CNBC.

Чиновник заявила, что президент США Дональд Трамп поручил ей заставить Службу гражданства и иммиграции США приостановить программу многообразных виз (DV1).

Причиной тому послужил очередной инцидет со стрельбой в одном из американских учебных заведений.

Гражданин Португалии Клаудио Мануэль Невеш Валенте подозревается в том, что он был стрелком, который убил двух студентов и ранил ещё девять человек в Университете Брауна в субботу.

По словам Ноэм, Валенте иммигрировал в США по программе DV1 в 2017 году, получив грин-карту.

Ранее суд заблокировал указ Трампа об отмене гражданства США по праву рождения для следующих лиц:

у кого мать незаконно находилась в США, а отец не был гражданином Америки или законным постоянным жителем на момент рождения;

когда присутствие матери в США на момент рождения было законным, но временным (например, по студенческой, рабочей или туристической визе), а отец не был американцем или законным постоянным жителем на момент рождения.

Напомним, в США запустили программу покупки гражданства – золотую карту.