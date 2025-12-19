В Германии с 1 июля 2026 года вводят новую систему пособий для безработных - Grundsicherung. Она будет жестче наказывать за непосещение центра занятости, чем Bürgergeld, который сейчас получают украинцы.

Об этом сообщает Bild.

По информации немецкого таблоида, примерно 3,87 млн человек, получающих нынешнее пособие, признаны трудоспособными и автоматически перейдут на новую систему.

Уточняется, что на Grundsicherung переведут украинцев, прибывших в ФРГ до апреля 2025 года. Остальные перейдут на более низкие выплаты для соискателей убежища.

Размер выплат не меняется: 563 евро в месяц для одного человека, 506 евро для партнера и от 357 до 471 евро для детей, с покрытием аренды и отопления. Но вводятся санкции: уже за первое нарушение обязанностей пособие могут сократить на 30%.

После трех пропущенных визитов в центр занятости выплаты прекращаются полностью. Если человек более четырех недель не выходит на связь, государство перестает платить и за жилье.

Для сравнения, при Bürgergeld штрафы начинались с 10%.

