В Берлине начали постепенно закрывать крупнейший центр для украинских беженцев, который расположен на территории бывшего аэропорта "Тегель".

Об этом сообщает DW.

По информации издания, полностью освободить территорию центра планируют к концу 2025 года, после чего на её месте появится новый жилой район.

Центр в "Тегеле" был открыт в первые дни после начала полномасштабного вторжения России и принимал тысячи украинцев, прибывших в столицу Германии. Изначально он задумывался как временный пункт размещения, однако многим беженцам пришлось жить там годами - в палатках и терминалах.

Сейчас в центре остаются около 1,5 тысячи человек, тогда как год назад их было около пяти тысяч. Украинцев постепенно переселяют в более компактные приюты на территорию бывшего аэропорта "Темпельхоф" и в общежития разных районов города.

Берлинские власти объяснили, что в связи с уменьшением потока новых беженцев переходят к децентрализованной системе размещения. По словам сенатора по вопросам труда и интеграции Кансель Кизилтепе, это решение "помогает равномерно распределить нагрузку и улучшает условия для интеграции".

Ранее мы сообщали, что после разрешения на выезд из Украины для мужчин до 23 лет в Германии ежедневно растёт число молодых украинцев, прибывающих в страну.



