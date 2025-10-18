Большинство граждан Германии считают, что украинские беженцы не должны больше получать денежное пособие Bürgergeld.

Это показали данные опроса института INSA, проведенного по заказу немецкой газеты-таблоида Bild.

Согласно результатам исследования, две трети опрошенных – 66% – выступили против сохранения выплат украинцам, в то время как лишь 17% поддержали их.

Почти аналогичное соотношение мнений зафиксировано и по другому вопросу: 62% немцев считают, что украинские мужчины призывного возраста должны вернуться на родину, 18% – возражают против этого.

Ранее власти Германии объявили о реформе программы Bürgergeld. Её планируется переименовать в "базовое обеспечение для ищущих работу" (Grundsicherung für Arbeitssuchende) и ввести более строгие критерии получения выплат.

При этом не уточняется, коснутся ли изменения украинцев, которые с лета 2022 года имеют право на Bürgergeld наравне с другими получателями социальных пособий.

Ранее партия "Альтернатива для Германии" призвала отменить выплату Bürgergeld для украинских беженцев в ФРГ.

Напомним, Евросоюз одобрил план отмены программы приёма беженцев из Украины.