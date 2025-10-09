Член Еврокомиссии предупредила власти Украины о том, что после марта 2027 года ЕС свернет программу поддержки украинских беженцев. Поэтому Киев должен готовиться к возвращению самой уязвимой категории людей.

Об этом сообщила беспартийный народный депутат Виктория Гриб в эфире Ютуб-канала "Суперпозиция".

"К нам приехала еврокомиссар по вопросам временно перемещенных лиц (такой должности в ЕС нет, видимо, имеется в виду еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, которая занимается проблемой беженцев - Ред.). И что она сказала? Она говорит: вы знаете, Европа после марта 2027 года уже не будет продолжать предоставление убежища для украинцев", - рассказала Гриб.

Она добавила, что в Европе останутся только работающие украинцы, которые получат вид на жительство или гражданство. Остальным, самым уязвимым, придется возвращаться в Украину.

"Нам необходимо в первую очередь дать людям возможность купить здесь жилье. Но не надо говорить о "еОсэле" или каких-то других программах. "ЕОсэля" знаете, как работает? Хорошо звучит, когда говорят, что государство покрывает 70%. На самом же деле государство покрывает только 70% первого взноса. Первый взнос — это 30%, а дальше человек платит все сам", - заявила Гриб.

Между тем отдельные страны Европы уже прекратили льготный прием украинцев, приехавших из областей, не затронутых боевыми действиями. Вчера это сделала Швейцария.

Подробнее о грядущей отмене временной защиты для украинцев мы писали в отдельном материале.