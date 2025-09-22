После решения Польши отменить выплаты неработающим украинцам на Банковой рассматривают предоставление государственной поддержки тем, кто вернётся из Польши в Украину.

Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук в своем телеграм-канале.

По ее словам, речь идет о создании системы социальной помощи, которая будет включать временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную поддержку, а также организационную и логистическую помощь в процессе возвращения.

Верещук подчеркнула, что жизнь в Польше остается сложной для пожилых людей, людей с инвалидностью, одиноких матерей с детьми и других уязвимых категорий.

"Также мы не можем игнорировать постепенное усиление требований к пребыванию украинцев в Польше. Это особенно ощутимо для тех, кто не имеет возможности работать. Поэтому мы должны заранее подготовить украинскую систему социальной поддержки", - отметила она.

Напомним, ранее сенат Польши без поправок проголосовал за законопроект, который сохраняет выплату "800+" только для работающих украинцев.

Перед этим действующую версию закона, по которой украинские беженцы получали 800 злотых (около 188 евро) на каждого ребенка вне зависимости от каких-либо условий, ветировал президент Польши Кароль Навроцкий.

Polskie Radio сообщало, что вето президента Навроцкого может создать сложности сотням тысяч украинцев.