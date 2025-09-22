Киев хочет создать систему социальной поддержки для украинских беженцев, которые вернутся из Польши
После решения Польши отменить выплаты неработающим украинцам на Банковой рассматривают предоставление государственной поддержки тем, кто вернётся из Польши в Украину.
Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук в своем телеграм-канале.
По ее словам, речь идет о создании системы социальной помощи, которая будет включать временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную поддержку, а также организационную и логистическую помощь в процессе возвращения.
Верещук подчеркнула, что жизнь в Польше остается сложной для пожилых людей, людей с инвалидностью, одиноких матерей с детьми и других уязвимых категорий.
"Также мы не можем игнорировать постепенное усиление требований к пребыванию украинцев в Польше. Это особенно ощутимо для тех, кто не имеет возможности работать. Поэтому мы должны заранее подготовить украинскую систему социальной поддержки", - отметила она.
Напомним, ранее сенат Польши без поправок проголосовал за законопроект, который сохраняет выплату "800+" только для работающих украинцев.
Перед этим действующую версию закона, по которой украинские беженцы получали 800 злотых (около 188 евро) на каждого ребенка вне зависимости от каких-либо условий, ветировал президент Польши Кароль Навроцкий.
Polskie Radio сообщало, что вето президента Навроцкого может создать сложности сотням тысяч украинцев.