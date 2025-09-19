Украинских мужчин-беженцев хотят исключить из системы предоставления жилья в Нидерландах

Об этом сообщает местное новостное агентство NOS.

Исполняющая обязанности министра по делам убежища и миграции Мона Кейзер заявила, что находящиеся в Нидерландах украинские мужчины должны самостоятельно позаботиться о своём жилье.

Кейзер говорит, что Нидерланды достигают пределов своих возможностей в предоставлении убежища мигрантам. Также, по её словам, мужчины без жилплощади могут обратиться с этим вопросом к местным работодателям.

"Работающие граждане Нидерландов тоже сами обеспечивают себя жильём", – подчеркнула министр.

По мнению Кейзер, такой подход не жесток в отношении людей, бежавших от войны.

"Ведь они (украинцы - Ред.) всё равно получают здесь защиту", – отметила чиновник.

Ранее в Нидерландах намеревались обязать работающих украинцев больше платить за проживание в государственных приютах для беженцев.

Напомним, лидер крупнейшей в местном парламенте правой партии Герт Вилдерс призвали немедленно начать отправлять мужчин обратно в Украину.

Война в Украине продолжается 1303-й день. Последние новости с ключевыми событиями 18 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 1302-го дня. Главной фронтовой новостью среды стал заход армии РФ в город Купянск Харьковской области не только с севера, но уже и с северо-запада. Негативные для Украины процессы отмечаются и на других участках фронта. На днях к востоку от Константиновки ВСУ утратили все территории, что были освобождены во время контрнаступления под Бахмутом летом 2023 года.

