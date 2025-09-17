Сенат Польши без поправок проголосовал за законопроект, который сохраняет помощь "800+" только для работающих украинцев.

Об этом сообщает портал Polskie Radio.

Напомним, ныне действующую версию закона, по которой украинские беженцы получали 800 злотых (около 188 евро) на каждого ребенка вне зависимости от каких-либо условий, ветировал президент Польши Кароль Навроцкий.

Новая версия обуславливает эту помощь официальным трудоустройством и официальным доходом не менее половины минимальной зарплаты. На таких условиях польский парламент продлил украинцам статус беженцев до 4 марта 2026 года.

Документ ожидает подписи президента, добавляет Polskie Radio.

Ранее польский парламент принял закон, меняющий правила выплаты помощи "800+" для украинских беженцев. За принятие проголосовали 227 депутатов, 194 оказались против, а семеро воздержались.

Помощь "800+" ранее предусматривалась для всех семей с детьми – им платили пособие в размере 800 злотых на каждого ребенка младше 18 лет.

Напомним, Polskie Radio сообщало, что вето президента Навроцкого может создать сложности сотням тысяч украинцев.