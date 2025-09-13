Польский парламент принял закон, меняющий правила выплаты помощи "800+" для украинских беженцев.

Об этом сообщает государственное информационное агентство Республики Польша.

За принятие проголосовали 227 депутатов, 194 оказались против, а семеро воздержались.

Проект закона, принятый в сейме в пятницу, был разработан после вето президента Кароля Навроцкого на поправки в закон о помощи "800+" гражданам Украины в Польше.

Новое законодательство предусматривает, что право на получение выплат по этой программе будет требовать занятости и обучения детей в польской школе, за исключением, например, людей с инвалидностью.

Право на выплаты будет связано с получением иностранцами не менее 50% минимальной заработной платы.

Власти страны будут ежемесячно проверять, работают ли украинские беженцы, если нет – выплата "800+" для них будет приостановлена.

Помощь "800+" ранее предусматривалась для всех семей с детьми – им платили пособие в размере 800 злотых на каждого ребенка младше 18 лет. Но президент Навроцкий наложил вето на продление этого закона в отношении украинских беженцев, и теперь парламент принял новый.

Ранее Polskie Radio сообщило, что вето президента Навроцкого может создать сложности сотням тысяч украинцев.

Как мы также сообщали, польский министр обвинил Навроцкого в поддержке российского империализма из-за позиции относительно Украины.