В Нидерландах образовался дефицит мест для приема украинских беженцев, которые продолжают прибывать в страну.

Об этом сообщает местное издание NOS.

В настоящее время в Нидерландах насчитывается более 97 000 мест в муниципальных приютах, и почти все они заняты. В некоторых уже отказывают беженцам. Высок риск, что из-за нехватки финансирования в некоторых городах даже будут закрывать действующие приюты.

Центры для размещения беженцев, где селят граждан Украины, часто не являются муниципальной собственностью и за них платят аренду. А расширить сеть центров сложно из-за того, что для переоборудования под приюты бывших офисных помещений часто требуются финансовые гарантии.

Тем временем каждую неделю в страну прибывают около трёхсот украинцев. В основном это женщины и дети, но среди них есть и мужчины, которые знают, что в Нидерландах есть работа.

Ассоциация муниципалитетов Нидерландов назвала ситуацию крайне критической и призвала правительство принять меры. Их положение осложняет то, что по закону муниципалитетам не разрешено отказывать в поселении людям, которые к ним обращаются. В Гронингене был случай, когда украинские граждане обжаловали отказ в суде и выиграли дело, а город подал апелляцию. Муниципалитеты требуют от правительства "долгосрочного плана и дополнительного финансирования".

В Министерстве по делам убежища и миграции уверяют, что знают о проблеме и изучают возможные пути её решения.

На днях в Нидерландах призвали немедленно начать отправлять украинских мужчин, проживающих внутри страны, обратно в Украину.

А летом стало известно, что работающих украинских беженцев в Нидерландах с октября обяжут платить больше за проживание в государственных приютах.