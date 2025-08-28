В Нидерландах призвали немедленно начать отправлять украинских мужчин проживающих внутри страны обратно в Украину.

Об этом заявил лидер крупнейшей в нидерландском парламенте правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс.

По его словам, Нидерланды уже превратились в "огромный центр для беженцев", и в вопросах предоставления убежища властям этой страны нужны более жесткие шаги.

Вилдерс призвал к незамедлительному введению усиленного пограничного контроля, полному прекращению приёма заявлений на убежище и остановке практики воссоединения семей.

При этом он подчеркнул, что украинские мужчины должны вернуться на Украину, чтобы помочь своей стране, а сирийцы — в Сирию или другие арабские страны региона.

Ранее мы сообщали, что нидерландская Партия свободы в случае прихода к власти намерена добиться исключения из директивы Европейского Союза о "временной защите", которое позволит депортировать украинских мужчин.

