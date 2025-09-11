Сроки выплат в Украине за погибших на фронте родственников растянули вдвое – при том, что сумма останется той же.

Это следует из сообщения Минобороны Украины, опубликованное на страницах ведомства в соцсетях.

Так, с 1 сентября 15 миллионов гривен будут выплачивать не за три с лишним года (40 месяцев), а более шести с половиной лет (80 месяцев).

"Выплата 1/5 части от общей суммы (3 млн грн) будет осуществляться немедленно. Выплата 4/5 от суммы помощи (12 млн грн) будет проводиться поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику", – заявили в Минобороны.

Это, по мнению ведомства, "усиливает плановость и устойчивость системы поддержки" и "обеспечивает долгосрочную финансовую поддержку семьям".

Впрочем, очевиден и ещё один мотив нововведения – уменьшить расходы госбюджета, отсрочив часть крупных выплат на отдалённое будущее (а шесть с половиной лет по нынешним меркам очень отдалённое будущее).

Напомним, что до конца года в бюджете Украины не хватает 300 млрд гривен на военные расходы. В этой статье выплаты за погибших занимают немалую долю.

Также отметим, что за последние месяцы Россия вернула Украине несколько тысяч тел погибших – по ряду оценок, более 6000 (хотя украинские власти заявляли, что не все передаваемые тела являются погибшими бойцами ВСУ).

Тогда мы анализировали, что это станет серьёзным ударом по украинскому бюджету с точки необходимости увеличения расходов на выплаты семьям погибших.

И вскоре после этого и появилось решение Минобороны об увеличении срока выплат суммы в 15 млн гривен.