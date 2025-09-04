Жюри присяжных в Сан-Франциско (Калифорния) вынесло решение, по которому компания Google обязана выплатить $425,7 млн в рамках коллективного иска о нарушении конфиденциальности пользователей.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Иск был подан еще в 2020 году и затрагивает интересы 98 млн интернет-пользователей. Его авторы обвинили компанию в сборе данных пользователей из сторонних приложений с 2016 года, причем данные утекали Google, даже если настройки "Истории приложений и веб-поиска" были отключены.

Присяжные признали Google виновной в нарушении конфиденциальности, однако отклонили обвинения в компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях. Размер компенсации составляет $425,7 млн, что значительно меньше требуемых $31 млрд, но всё равно это одна из крупнейших выплат в истории по подобным делам.

Напомним, что в 2023 году Google урегулировала коллективный иск о конфиденциальности на сумму 5 миллиардов долларов. Истцы заявили, что деятельность Google позволила получить "кладезь информации" о пользователях, которые думали, что предприняли шаги для защиты своей конфиденциальности, используя режим "инкогнито". Рекламные технологии Google и сторонние веб-сайты, которые использовали Google Analytics или Google Ad Manager, продолжали каталогизировать детали посещений и действий пользователей на сайтах.



Также мы писали о самой большой утечке данных в истории. Были раскрыты почти 16 миллиардов учетных данных для входа, включая пароли. Тогда Google призывал всех поменять свои пароли.