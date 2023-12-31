Google урегулировала коллективный иск о конфиденциальности на сумму 5 миллиардов долларов. Об этом сообщает Business Insider.

В иске, поданном в 2020 году, утверждалось, что Google нарушала права пользователей на конфиденциальность.

Истцы заявили, что деятельность Google позволила получить "кладезь информации" о пользователях, которые думали, что предприняли шаги для защиты своей конфиденциальности, используя режим "инкогнито". Рекламные технологии Google и сторонние веб-сайты, которые использовали Google Analytics или Google Ad Manager, продолжали каталогизировать детали посещений и действий пользователей на сайтах.

Адвокаты истцов сообщили, что рассчитывают представить суду окончательное мировое соглашение к 24 февраля, условия не разглашаются, но первоначально речь шла о штрафе в размере 5 миллиардов долларов.

Ранее Google объявил об отказе от рекламы с точным таргетингом, при этом компания заявила, что больше не будет отслеживать конкретных пользователей, когда они просматривают Интернет. Компания также обнародовала планы по устранению сторонних файлов cookie, которые многие веб-сайты используют для хранения пользовательских данных, в своем браузере Chrome к 2022 году, отмечает издание.

Однако Verge пишет, что Google до сих пор не полностью отказался от сторонних файлов cookie, но компания заявляет, что отключит эту технологию ко второй половине 2024 года.

Напомним, Google опубликовал популярные тренды в Украине за 2023 год, основанные на том, что искали в интернете пользователи, находящиеся на территории Украины.

Ранее мы писали, что Google внедряет новую новостную ленту на мобильных устройствах.