YouTube хочет, чтобы пользователи смотрели больше новостей из "авторитетных источников" - а именно, крупных американских медиа.

Видеоплатформа Google внедряет новую "захватывающую страницу просмотра" на мобильных устройствах, которая предназначена для того, чтобы предлагать больше новостного контента при просмотре роликов на эту тему.

Компания также планирует потратить 1,6 миллиона долларов на продвижение новостного контента в Shorts (сейчас там в основном развлечения или полезные советы).

Новая страница YouTube появится при открытии видео со значком СМИ. Далее под видео будут показаны другие ролики "авторитетных" издателей, прямые трансляции, подкасты и Shorts.

В США рекомендуемые видео принадлежат крупным новостным издателям, таким как Associated Press, Sky News и CBS Evening News.

"Мы считаем, что обновленный новостной опыт поможет зрителям получить доступ к целому ряду заслуживающих доверия и разнообразных мнений, когда они захотят погрузиться в тему новостей", - говорится в блоге Google.

Первоначально будет доступна на мобильных устройствах примерно в 40 странах, а в будущем будет расширена на интерфейсы для настольных компьютеров.

Ранее мы писали, что Елена Зеленская потребовала у Google дерусифицировать поисковик и не выдавать украинцам русскоязычный контент.