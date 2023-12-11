Google опубликовал популярные тренды в Украине за 2023 год, основанные на том, что искали в интернете пользователи, находящиеся на территории Украины.

Куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин занял первое место по запросам среди умерших знаменитостей и третье - в списке определяющих событий года.

Первое место в этой категории - у карты воздушных тревог. Также туда вошли катастрофа на Каховской ГЭС и ChatGPT.

Среди персон, которые наиболее интересовали украинцев - министр обороны Рустем Умеров, занявший первое место. На втором - блогер Спартак Суббота, который позиционировал себя как психотерапевт, но часть его дипломов оказались поддельными.

С третьего по пятое места - Арестович, Усик и Путин. Также в десятку вошла Ирина Фарион.

В десятку фильмов, которыми интересовались украинцы, вошел один российский - "Чебурашка". Первое же место занял "Оппенгеймер" - фильм о физике, создавшем атомную бомбу. Другая громкая премьера - "Барби" - заняла шестое место.

Также украинцы интересовались, что такое "ЧВК Редан" (молодежное движение), искали информацию о секторе Газа и различных видах вооружения - КАБ, РЭБ и кассетных снарядах.

Лидером категории "что такое?" стал гепатит А, вспышка которого была в нескольких областях Украины.

Ранее мы писали о том, что в Винницкой области ликвидировали вспышку гепатита А, которым заразились сотни пациентов.

А также, что Женя Янович запустил новое шоу после скандала со Спартаком Субботой.