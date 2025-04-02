Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц попал в новый скандал, связанный с конфиденциальностью данных. Он и члены Совета национальной безопасности США обсуждали государственные дела через личные аккаунты электронной почты Gmail.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на документы и источники.

В издании отмечают, что почта от Google в плане защиты данных это еще менее безопасна, чем мессенджер Signal.

Один из помощников Уолтца вел переписки через Gmail с коллегами из других правительственных ведомств. Письма касались чувствительных военных вопросов, событий в Йемене и систем вооружения. На почту Gmail советника Трампа отправляли менее конфиденциальную информацию, например, его расписание и другие рабочие документы. По словам источников газеты, иногда Уолтц копировал и вставлял фрагменты своего расписания в Signal, чтобы координировать встречи и обсуждения.

Представитель Совета нацбезопасности Брайан Хьюз заявил, что не видел никаких доказательств того, что Уолтц использовал свою личную электронную почту. В тех случаях, когда старые контакты присылали ему по электронной почте рабочие документы, он обязательно ставил в копию свою правительственную почту, утверждает он. Хьюз исключил отправку советником секретной информации через незащищенные каналы. На вопрос о том, обсуждали ли сотрудники СНБ деликатные военные вопросы через Gmail, Хьюз ответил, что им даны указания использовать "только безопасные платформы для секретной информации".

Напомним, на прошлой неделе команда Трампа попала в скандал из-за обсуждения в Signal ударов по йеменским хуситам, о чем стало известно, потому что Уолтц случайно пригласил журналиста в чат.

Подробнее об этом скандале мы писали в отдельном материале.

Несмотря на это Дональд Трамп заявил, что не будет увольнять никого из своей команды после утечки информации об авиаударах по йеменским хуситам из закрытого чата.