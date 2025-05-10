В последние дни почтовый сервис Gmail подвергся масштабной кибератаке – мошенники выдают себя за службу поддержки Google, чтобы украсть пароли учётных записей клиентов интернет-корпорации.

Об этом сообщает американский финансово-экономический журнал Forbes.

Издание пишет, что хакеры в электронных письмах просят "решить проблему с аккаунтом", что якобы имеет место быть. При этом ссылки и фальшивые формы для похищения информации выглядят очень правдоподобно: злоумышленники используют настоящие домены Google.

Компания предупреждает о том, что не следует открывать подозрительные входящие письма, говорится в публикации.

Ранее стало известно, что мошенники стали менять информационные QR-коды в общественных местах.

Сканируя такие коды, пользователи попадают на поддельные сайты, имитирующие реальные онлайн-сервисы. В результате преступники могут получить доступ к личной информации и похитить средства с банковского счёта своей жертвы.

Как мы также сообщали, Хакеры взломали телеграм-бот приложения "Резерв+" и разослали через него вредоносную программу.