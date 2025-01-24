Россия украла у США проект создания гиперзвуковой ракеты во времена презеденства Барака Обамы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, произошло это из-за слива документации "каким-то нехорошим человеком".

"Россия украла проект, они получили его от нас. Какой-то плохой человек дал им проект... Они украли его во время администрации Обамы, а не Байдена. Хотя они, видимо, много украли и у Байдена, мы также об этом услышим", - заявил президент США.

Трамп также заявил, что США разработают сверхгиперзвуковые ракеты, которые будут "гораздо лучше", чем российские.

Ранее СМИ писали, что летом США впервые провели учения дальнобойного гиперзвукового оружия Dark Eagle. Не указываются производились ли реальные пуски ракет стоимостью 41 млн долларов.

Также мы сообщали, что в мае 2024 года Франция провела ядерные учения с использованием ракеты ASMPA.

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