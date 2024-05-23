Франция провела ядерные учения с использованием стратегической ракеты ASMPA без боевой части.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в соцсети Х.

"Самолет стратегических военно-воздушных сил Rafale только что успешно выполнил первый испытательный полет модернизированной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортового заряда", - говорится в сообщении

"Эта операция, запланированная в течение длительного времени, реализует амбиции, предусмотренные в законе о военном программировании нашего ядерного сдерживания, и демонстрирует превосходство и оперативную надежность этого метода", - добавил Лекорню.

Напомним, что на днях ядерные учения начала Россия. В ведомстве заявили, что в рамках первого этапа "отрабатываются задачи получения боеприпасов для "Искандера" и скрытного выдвижения в назначенный район".

Также заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев подтвердил, что российские учения по тактическому ядерному оружию связаны с заявлениями западных политиков о возможности ввести войска в Украину.

Ранее Великобритания провела ядерные учения впервые за восемь лет.